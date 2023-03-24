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Ротань: Игра против Англии будет на 300% сложнее спарринга с Брентфордом

Наставник сборной Украины поделился мыслями в преддверии матча против "трех львов".
Сегодня, 13:28
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань после товарищеского матча с второй командой Брентфорда высказался о предстоящем поединке с Англией.

По словам Ротаня, матч против коллектива Гарета Саутгейта будет гораздо тяжелее прошедшего спарринга.

В этот период времени тренировок у нас, к сожалению, очень мало, поэтому важны такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность.

Я считаю, что ребята провели хорошую встречу, отнеслись профессионально, но я им сказал, что в воскресенье будет игра на 300% тяжелее в плане стадиона, в плане мотивации, в плане самоотдачи и в плане игры один в один. Англия этим славится", - сказал Ротань пресс-службе УАФ.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Руслан Ротань

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Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

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