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Тренер Брентфорда Б: Сборная Украины - самый сильный соперник, с которым мы играли

Нил Макфарлейн поделился мыслями о спарринге с "сине-желтыми".
Сегодня, 13:48
Нил Макфарлейн / Getty Images
Нил Макфарлейн / Getty Images

Наставник второй команды Брентфорда Нил Макфарлейн поделился мыслями о прошедшем матче со сборной Украины.

По словам специалиста, его подопечные ранее не стыкались с таким сильным соперником.

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Матч против сборной Украины стал самым грандиозным событием в истории второй команды Брентфорда. Это был самый сильный соперник, с которым мы когда-либо сталкивались. Это был исключительный матч для молодежи, которую усилили два игрока первой команды - Янссон и Дасилва.

В первом тайме мы стремились владеть мячом и пропустили после углового, что нас особенно разочаровало. Во втором тайме мы были очень компактными, но в последние 20 минут встречи украинцы продемонстрировали класс. Бен совершил несколько потрясающих спасений, но у нас тоже были моменты - игра получилась достаточно открытой.

Противостоять таким игрокам как Мудрик - для 17-летних ребят это невероятный опыт. Мудрик замечательный как с мячом, так и без мяча. Мы лично смогли в этом убедиться.

Нам пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы создать свои моменты у чужих ворот. Это был один из самых сложных матчей. Я горжусь своими ребятами, все в клубе должны гордиться ими за то, как они справились с игрой. Мы желаем Украине всего наилучшего.

Украина - страна, которая многое пережила в последнее время. Нам было приятно видеть их на Джерси-Роуд во время тренировок. То, что украинская сторона попросила Брентфорд сыграть против них, говорит о том, где мы находимся и где находится наш клуб в целом. Мы действительно желаем ей всего наилучшего, это был замечательный момент", - сказал Макфарлейн.

Напомним, коллектив Руслана Ротаня победил в товарищеском матче со счетом 2:0. Голы забили Георгий Судаков и Александр Сваток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина брентфорд

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Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

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