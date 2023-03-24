iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна

Ханс-Дитер Флик высказался об увольнении своего коллеги.
Сегодня, 15:31
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Экс-наставник Баварии, а ныне коуч сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался об увольнении с поста главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

Специалист заявил, что всех, кто находится в расположении "бундестим" удивила эта новость, но комментировать он ее не собирается, ведь не было официального пресс-релиза.

"Конечно, нас очень удивили новости прошлого вечера. Но Бавария еще ничего не объявила. Поэтому, из уважения к Юлиану и Баварии, я не хочу ничего говорить об этом", - сказал Флик.

Напомним, что после ухода из Баварии Нагельсманн может возглавить клуб АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн Ханс-Дитер Флик

Статьи по теме

Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии
Бавария уволила Нагельсманна - источники Бавария уволила Нагельсманна - источники
Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина17:43
Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией
Бокс17:35
"Поймает ударом и нокаутирует": Промоутер Дюбуа пригрозил Усику
НБА17:18
Споэльстра - четвертый тренер в истории НБА, выигравший 700 матчей с одной командой
Европа17:02
Зинченко: Каждую возможность сыграть мы используем, чтобы биться за Украину
Европа16:27
Президент Барселоны намекнул на возвращение Месси
Европа16:04
Трансляция матча Украина U-21 - Дания U-21 прерывалась на несколько минут
Европа15:49
Защитник Барселоны пропустит Эль-Классико
Европа15:31
Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна
Европа15:08
Карликовые страны, ненька и любимчики: вспомни сборные, которым забивал Роналду
Европа15:05
Реал нашел замену Лунину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK