Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна

Экс-наставник Баварии, а ныне коуч сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался об увольнении с поста главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

Специалист заявил, что всех, кто находится в расположении "бундестим" удивила эта новость, но комментировать он ее не собирается, ведь не было официального пресс-релиза.

"Конечно, нас очень удивили новости прошлого вечера. Но Бавария еще ничего не объявила. Поэтому, из уважения к Юлиану и Баварии, я не хочу ничего говорить об этом", - сказал Флик.

Напомним, что после ухода из Баварии Нагельсманн может возглавить клуб АПЛ.