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Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей

Независимая комиссия оценит деятельность Эвертона.
Сегодня, 21:54
Эвертон обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей / Getty Images
Эвертон обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей / Getty Images

Эвертону, за который выступает украинец Виталий Миколенко, были выдвинуты обвинения в предполагаемом нарушении правил финансового фэйр-плей. 

Как информирует BBC, английская Премьер-лига передала материалы этого дела на рассмотрение независимой комиссии. АПЛ не раскрыла подробностей нарушения правил со стороны клуба, но уточнила, что это произошло в период, закончившийся сезоном-2021/22.

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Убытки Эвертона в сезоне-2020/21 составили 120,9 миллиона фунтов, а за последние три года - 372 миллиона фунтов, тогда как Премьер-лигой допускается не больше 105 миллионов фунтов.

Если нарушения клуба будут доказаны, "ирискам" может грозить снятие очков в чемпионате.

На данный момент Эвертон с 26 баллами после 28 сыгранных матчей занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с отрывом всего в два очка от зоны вылета.

Напомним, ранее Премьер-лига обвинила во многочисленных финансовых нарушениях Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Финансовый фэйр-плей АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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