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Обладатель одного из самых мощных ударов в истории футбола заинтересовал клубы АПЛ

Ибрагима Сангаре может пойти на повышение.
Сегодня, 10:37
Ибрагима Сангаре / Getty Images
Ибрагима Сангаре / Getty Images

Хавбек нидерландского ПСВ Ибрагима Сангаре может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание 90min, на ивуарийца претендуют Арсенал, Челси и Тоттенхэм.

Источник не называет сумму, за которую клуб готов отпустить игрока, однако, прошлым летом Сангаре не отпустили за 40 млн.

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Стоит отметить, что в этом сезоне лидер ПСВ отметился голом в ворота АДО Ден Хааг в кубке Нидерландов, а удар игрока достиг отметки в 170 км/час, что делает его одним из самых мощных в истории.

Футболист перебрался в стан клуба из Эйндховена в 2020 из Тулузы. За него заплатили 7.5 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм ПСВ Арсенал Лондон

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