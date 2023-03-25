Обладатель одного из самых мощных ударов в истории футбола заинтересовал клубы АПЛ

Ибрагима Сангаре может пойти на повышение.

Хавбек нидерландского ПСВ Ибрагима Сангаре может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание 90min, на ивуарийца претендуют Арсенал, Челси и Тоттенхэм.

Источник не называет сумму, за которую клуб готов отпустить игрока, однако, прошлым летом Сангаре не отпустили за 40 млн.

Читай также: Фанат ПСВ попытался атаковать вратаря Севильи, но что-то пошло не так

Стоит отметить, что в этом сезоне лидер ПСВ отметился голом в ворота АДО Ден Хааг в кубке Нидерландов, а удар игрока достиг отметки в 170 км/час, что делает его одним из самых мощных в истории.

170 KM/H 🤯🤯🤯



Wait for Ruud's reaction 🙈 pic.twitter.com/hFceiGWIZL — PSV (@PSV) March 3, 2023

Футболист перебрался в стан клуба из Эйндховена в 2020 из Тулузы. За него заплатили 7.5 млн евро.