iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пикфорд: Миколенко - это топ игрок

Англичанин поддержал одноклубника мощной похвалой.
Сегодня, 18:50
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд в преддверии матча соборной Украины в рамках отбора Евро-2024 поделился мыслями о своем одноклубнике Виталии Миколенко.

"С тех пор как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно сложные времена у себя дома.

Читай также: Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей

С ним отлично работать, это топ-игрок. В сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – заявил Пикфорд в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 23-летнего украинца 27 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Джордан Пикфорд Виталий Миколенко

Статьи по теме

Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей
Без украинского противостояния: Эвертон на последних минутах вырвал ничью у Челси Без украинского противостояния: Эвертон на последних минутах вырвал ничью у Челси
Мудрик прибавил на 20 млн, Зинченко - на 8 млн: Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ Мудрик прибавил на 20 млн, Зинченко - на 8 млн: Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202419:38
Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня
Евро-202419:31
Саутгейт: Украина полностью привержена делу
Европа19:29
В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб
НБА19:13
НБА оштрафовала Дончича за жест в адрес судей, намекающий на их подкуп
Киберспорт18:52
Украина против Англии в FIFA 23: Неожиданный прогноз от футбольного симулятора
Европа18:50
Пикфорд: Миколенко - это топ игрок
Европа18:39
Интер может разменять одного форварда Челси на другого
Европа18:27
Реал готов усилиться лидерами Наполи
Европа18:23
Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию
Формула 118:21
Хорнер: Другие команды будут замышлять, как нас замедлить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK