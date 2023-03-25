Пикфорд: Миколенко - это топ игрок

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд в преддверии матча соборной Украины в рамках отбора Евро-2024 поделился мыслями о своем одноклубнике Виталии Миколенко.

"С тех пор как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно сложные времена у себя дома.

Читай также: Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей

С ним отлично работать, это топ-игрок. В сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – заявил Пикфорд в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 23-летнего украинца 27 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.