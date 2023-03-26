Дембеле дополнительно тренируется на базе Барселоны, чтобы успеть восстановиться к матчу с Реалом

Француз усердно работает над собой.

Вингер Барселоны Усман Дембеле дополнительно тренируется, чтобы быстрее вернуться в строй. Об этом сообщает издание Marca.

Сегодня француз тренировался один на базе каталонцев. Футболист работает по индивидуальному плану, чтобы вновь вернуться в основную обойму.

Work on the pitch 🌱 pic.twitter.com/150jQZdmBo — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 26, 2023

Вполне возможно, что Дембеле сможет принять участие в ответном полуфинале Кубка Испании с Реалом 5 апреля.

Напомним, 25-летний француз не выходит на поле с конца января из-за травмы бедра.

Ранее сообщалось, что Барселона находится в шаге от продления контракта с ключевым вингером клуба.