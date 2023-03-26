"Спор есть спор": Кулеба подарит британскому коллеге вино от украинского теннисиста

Министр иностранных дел Украины выбрал для Джеймса Клеверли напиток производства компании Stakhovsky wines.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оперативно отреагировал на проигранный своему коллеге Джеймсу Клеверли спор.

Чиновник отметил, что ему было сложно выбрать хорошее украинское вино, но он все же остановил свой выбор на алкогольном напитке от украинского теннисиста Сергея Стаховского, владеющего компанией Stakhovsky wines.

"Спор есть спор. Выбрать было нелегко: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал вариант от Stakhovsky wines.

Сергей Стаховский - легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокал за Победу Украины", - выразил надежду Кулеба.

На это британский министр ответил, что Украина точно победит в будущем.

"Спасибо тебе, мой друг.

Хотя вы не победили сегодня, я знаю, что Украина победит в будущем", - ответил Клеверли.

Thank you, my friend.



Although you didn’t win today, I know Ukraine will win in the end 🇺🇦🇬🇧 — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) March 26, 2023

Стоит сказать, что Сергей Стаховский решил заняться виноделием в 2015, однако лишь в 2018 на Закарпатье был собран первый урожай винограда сортов мерло, саперави и траминер розовый.