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"Спор есть спор": Кулеба подарит британскому коллеге вино от украинского теннисиста

Министр иностранных дел Украины выбрал для Джеймса Клеверли напиток производства компании Stakhovsky wines.
Вчера, 23:50
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оперативно отреагировал на проигранный своему коллеге Джеймсу Клеверли спор.

Чиновник отметил, что ему было сложно выбрать хорошее украинское вино, но он все же остановил свой выбор на алкогольном напитке от украинского теннисиста Сергея Стаховского, владеющего компанией Stakhovsky wines.

"Спор есть спор. Выбрать было нелегко: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал вариант от Stakhovsky wines.

Сергей Стаховский - легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокал за Победу Украины", - выразил надежду Кулеба.

На это британский министр ответил, что Украина точно победит в будущем.

"Спасибо тебе, мой друг.

Хотя вы не победили сегодня, я знаю, что Украина победит в будущем", - ответил Клеверли.

Стоит сказать, что Сергей Стаховский решил заняться виноделием в 2015, однако лишь в 2018 на Закарпатье был собран первый урожай винограда сортов мерло, саперави и траминер розовый.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 англия война с россией Дмитрий Кулеба

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