"Пусть победит сильнейший": Кулеба с колегой поспорил об исходе матча Англия - Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспорил со своим английским колегой Джеймсом Клеверли на предмет результата встречи между национальными сборными обеих команд.

Между чиновниками возник диалог в Twitter в ходе, которого они решили подискутировать о том, как завершится поединок. Победитель получит от своего оппонента бутылку вины, которое произведено в Англии или Украине в зависимости от результата.

"Воспоминания о том, как Англия и Украина в последний раз сошлись на футбольном поле.

Вы снова будете радоваться за Англию правильно?, - написал Клеверли в Twitter, прикрепив фото с Кулебой.

"Слишком самоуверенно!

Если выиграет Украина, ты должен мне бутылку английского вина. Если выиграет Англия, я угощу тебя бутылкой украинского. Договорились?", - ответил наш министр.

Deal?