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Экс-тренер Тоттенхэма - главный претендент на смену Анчелотти

Почеттино вошел в шорт-лист "сливочных".
Сегодня, 15:53
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Экс-наставник ПСЖ и Тоттенхэма Маурисио Почеттино – приоритетный вариант на смену Карло Анчелотти в Реале. Об этом сообщает издание Relevo.

На втором месте в списке возможных сменщиков Анчелотти находится тренер второй команды "сливочных" Рауль. Ранее в шорт-лист также входит Томас Тухель, однако он возглавил Баварию.

Напомним, контракт Анчелотти с Реалом действует до лета 2024 года.

После 26 туров Ла Лиги Реал занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей Барселоны на 12 очков.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить Реал в третий раз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Маурисио Почеттино

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