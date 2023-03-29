Экс-тренер Тоттенхэма - главный претендент на смену Анчелотти

Экс-наставник ПСЖ и Тоттенхэма Маурисио Почеттино – приоритетный вариант на смену Карло Анчелотти в Реале. Об этом сообщает издание Relevo.

На втором месте в списке возможных сменщиков Анчелотти находится тренер второй команды "сливочных" Рауль. Ранее в шорт-лист также входит Томас Тухель, однако он возглавил Баварию.

Напомним, контракт Анчелотти с Реалом действует до лета 2024 года.

После 26 туров Ла Лиги Реал занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей Барселоны на 12 очков.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить Реал в третий раз.