Определилась судьба Хави в Барселоне

Главный тренер Барселоны Хави продолжит работать в стане испанского гранда.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, руководство Барселоны уже подготовило новое соглашение для тренера.

Сам специалист не спешит подписывать контракт с клубом, ведь сосредоточен на окончании сезона.

