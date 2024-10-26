Хави определился с планами на ближайшее будущее

Экс-тренер Барселоны Хави определился с ближайшими планами, утверждает Relevo.

Напомним, испанский специалист пользуется некоторым спросом со стороны различных команд.

Накануне сообщалось как минимум об интересе со стороны Манчестер Юнайтед и сборной Катара. Однако Хави не будет рассматривать их предложения.

Испанец решил пока отдохнуть от футбола, и не планирует вести с кем-либо переговоры до конца текущего сезона.

Ранее также Андрей Лунин попал в старт на Эль-Классико.

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