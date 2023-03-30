Куман поделился деталями ухода Месси из Барселоны
Нидерландец был шокирован произошедшим.
Бывший тренер Барселоны Роналд Куман высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба.
"Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: "Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется". На следующий день мне позвонил, Лапорта, чтобы сказать: "Ситуация сложная". А ночью он ушел.
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Месси – это Барселона, он так много сделал для клуба, что не заслуживал такого ухода", – сказал Куман в интервью Relevo.
Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий.