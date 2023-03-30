Куман поделился деталями ухода Месси из Барселоны

Бывший тренер Барселоны Роналд Куман высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба.

"Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: "Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется". На следующий день мне позвонил, Лапорта, чтобы сказать: "Ситуация сложная". А ночью он ушел.

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Месси – это Барселона, он так много сделал для клуба, что не заслуживал такого ухода", – сказал Куман в интервью Relevo.

Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий.