В Барселоне определились с судьбой Деста

Барселона рассматривает возможность продажи защитника Сержиньо Деста. Об этом сообщает издание 90min.

Американский футболист, который сейчас выступает за Милан на правах аренды, находится в шорт-листе испанских клубов. Речь идет об Атлетико, Вильярреале, Севилье и Валенсии.

Отметим, интерес к Десту также проявляют Унион, Вест Хэм, Кристал Пэлас, а также Вулверхэмптон.

В текущем сезоне на счету 22-летнего американца всего восемь матчей в рамках Серии А, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Хави хочет подписать защитника Вильярреала.