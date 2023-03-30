В Барселоне определились с судьбой Деста
Каталонский клуб попытается избавиться от игрока.
Барселона рассматривает возможность продажи защитника Сержиньо Деста. Об этом сообщает издание 90min.
Американский футболист, который сейчас выступает за Милан на правах аренды, находится в шорт-листе испанских клубов. Речь идет об Атлетико, Вильярреале, Севилье и Валенсии.
Отметим, интерес к Десту также проявляют Унион, Вест Хэм, Кристал Пэлас, а также Вулверхэмптон.
В текущем сезоне на счету 22-летнего американца всего восемь матчей в рамках Серии А, в которых он не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Хави хочет подписать защитника Вильярреала.