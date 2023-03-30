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В Барселоне определились с судьбой Деста

Каталонский клуб попытается избавиться от игрока.
Сегодня, 19:20
Сержиньо Дест / Getty Images
Сержиньо Дест / Getty Images

Барселона рассматривает возможность продажи защитника Сержиньо Деста. Об этом сообщает издание 90min.

Американский футболист, который сейчас выступает за Милан на правах аренды, находится в шорт-листе испанских клубов. Речь идет об Атлетико, Вильярреале, Севилье и Валенсии.

Отметим, интерес к Десту также проявляют Унион, Вест Хэм, Кристал Пэлас, а также Вулверхэмптон.

В текущем сезоне на счету 22-летнего американца всего восемь матчей в рамках Серии А, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Хави хочет подписать защитника Вильярреала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Сержиньо Дест

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