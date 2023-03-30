Хави хочет подписать защитника Вильярреала

Однако клуб вряд ли прислушается к своему тренеру.

Главный тренер Барселоны Хави хотел бы видеть в своем клубе аргентинского защитника Хуана Фойта, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб в целом хочет укрепить позицию правого защитника. В шорт-лист входят Бенджамен Павар, Диогу Далот, Тома Менье и Хуан Фойт.

Фойт - приоритет для Хави, однако Барселона не хочет подписывать защитника Вильярреала, потому что он не будет дешевым. А денег у каталонцев нет.

При этом Павар, скорее всего, переподпишет контракт с Баварией, Далот - с МЮ, и лишь Менье может стать единственным вариантом для каталонцев.

Бельгиец не хочет продлевать контракт с Боруссией, и готов отказать всем, лишь бы попасть в Барселону. Однако Хави будет убеждать клуб купить именно Фойта.