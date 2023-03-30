Гризманн признан игроком месяца в Ла Лиге
Француз стал лучшим футболистом в марте.
Нападающий Атлетико Антуан Гризманн признан игроком месяца в Ла Лиги. Об этом стало известно в соцсетях.
"Матрасники" вместе с французом выиграл все три матча, а сам футболист забил два гола и отдал один ассист в марте.
Lo de 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐓𝐎 se le queda corto...🌟— LaLiga (@LaLiga) March 30, 2023
❤🏆🤍 ¡@AntoGriezmann, futbolista del @Atleti, es el 'Jugador Del Mes' de marzo en #LaLigaSantander! #MVP #POTM
Напомним, на приз также претендовали Энес Унал (Хетафе), Рафинья (Барселона), Яго Аспас (Сельта), Сэмюэл Чуквуэзе (Вильярреал), Борха Иглесиас (Бетис) и Давид Сильва (Реал Сосьедад).
В текущем сезоне на счету 32-летнего француза девять голов и восемь ассистов в 26 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Гризманн может завершить международную карьеру.