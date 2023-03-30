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Гризманн признан игроком месяца в Ла Лиге

Француз стал лучшим футболистом в марте.
Сегодня, 21:21
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн признан игроком месяца в Ла Лиги. Об этом стало известно в соцсетях.

"Матрасники" вместе с французом выиграл все три матча, а сам футболист забил два гола и отдал один ассист в марте.

Напомним, на приз также претендовали Энес Унал (Хетафе), Рафинья (Барселона), Яго Аспас (Сельта), Сэмюэл Чуквуэзе (Вильярреал), Борха Иглесиас (Бетис) и Давид Сильва (Реал Сосьедад).

В текущем сезоне на счету 32-летнего француза девять голов и восемь ассистов в 26 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Гризманн может завершить международную карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн Ла Лига

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