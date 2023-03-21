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Гризманн может завершить международную карьеру

Форвард недоволен решениями Дешама.
Сегодня, 11:13
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Антуан Гризманн, который на ЧМ всем напомним, что он все еще игрок топ-класса, может закончить карьеру в сборной,сообщает Onze Mondial.

Дело в том, что 32-летний нападающий недоволен решением Дешама назначить менее опытного Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

Кроме того сборную уже покинули Уго Льорис и Рафаэль Варан, с которыми Антуан был близок. Также непонятно, вернется ли в сборную Поль Погба.

Все это заставляет форварда Атлетико задуматься, хочет ли он продолжать международную карьеру.

Есть большая вероятность, что мартовский сбор станет последним для Антуана Гризманна в сборной Франции.

Напомним, что на нашем сайте вы можете смотреть онлайн трансляцию матча Франция - Нидерланды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Антуан Гризманн

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