Гризманн может завершить международную карьеру
Форвард недоволен решениями Дешама.
Антуан Гризманн, который на ЧМ всем напомним, что он все еще игрок топ-класса, может закончить карьеру в сборной,сообщает Onze Mondial.
Дело в том, что 32-летний нападающий недоволен решением Дешама назначить менее опытного Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.
Кроме того сборную уже покинули Уго Льорис и Рафаэль Варан, с которыми Антуан был близок. Также непонятно, вернется ли в сборную Поль Погба.
Все это заставляет форварда Атлетико задуматься, хочет ли он продолжать международную карьеру.
Есть большая вероятность, что мартовский сбор станет последним для Антуана Гризманна в сборной Франции.
Напомним, что на нашем сайте вы можете смотреть онлайн трансляцию матча Франция - Нидерланды.