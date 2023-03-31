Легенда МЮ сделала прогноз на победителя АПЛ

Уэйн Руни надеется на победу Арсенала, но не верит в "канониров".

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.

По словам Руни, ему бы хотелось, чтобы трофей взял лондонский Арсенал, но он считает, что Ман Сити их все же обгонит.

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"Я надеюсь, что Арсенал выиграет АПЛ, но думаю, что Манчестер Сити их опередит. Это будет интригующе.

Я считаю так потому, что Арсенал недавно вышел на свои нынешние позиции, давление может быть очень большим. Когда до конца остается 10 матчей, ты начинаешь чувствовать настоящее давление. Поэтому мне и интересно, сможет ли Арсенал продолжить делать то, что делал весь сезон", - заявил Руни.

За десять туров до завершения АПЛ коллектив Микеля Артеты имеет на 8 очков больше, однако у "горожан" матч в запасе.