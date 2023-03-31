Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед

При этом сам клуб по-прежнему не планирует допускать скандалиста к тренировкам до конца нынешнего сезона.

Манчестер Юнайтед сообщил Мэйсону Гринвуду, что он не вернется к тренировкам клуба как минимум до старта следующего сезона, передает Daily Mail.

Это объясняется тем, что манкунианцы продолжают собственное расследование по факту его ареста по обвинению в изнасиловании и вряд ли оно будет завершено до лета.

Гринвуд в последние недели провел обширные переговоры с официальными лицами Юнайтед, в ходе которых игрок подчеркнул свое желание как можно скорее вернуться к выступлениям за команду и подчеркнул свое намерение остаться на Олд Траффорд.

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Стоит отметить, что контракт 21-летнего англичанина с "красными дьяволами" действует до лета 2025 года. При этом известно, что клуб все это время продолжал выплачивать ему зарплату в полном объеме.