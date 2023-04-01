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Жирона - Эспаньол 2:1 обзор матча и результат игры 01.04.2023

Команда украинского вингера праздновала успех в дерби благодаря позднему голу с пенальти.
Сегодня, 17:02
Жирона победила Эспаньол / Getty Images
Жирона победила Эспаньол / Getty Images

В субботу, 1 апреля, Жирона в матче 27-го тура испанской Ла Лиги встречалась на своем поле с Эспаньолом.

Команда Мичела сумела одолеть соперника в каталонском дерби, вырвав победу со счетом 2:1.

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После безголевого первого тайма Арнау Мартинес в начале второй половины встречи вывел хозяев поля вперед. Тем не мене на 74-й минуте гостям удалось отыграться стараниями Мартина Брейтуэйта.

Источник: Getty Images

На 83-й минуте защитник Эспаньола Серхи Гомес оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку. Имея численное преимущество "бело-красные" под конец поединка заработали пенальти, которое реализовал Кристиан Стуани.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но результативными действиями не отличился.

Источник: Getty Images

После этой победы Жирона с 34 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Эспаньол с 27 баллами занимает 17-ю позицию.

Статистика матча Жирона - Эспаньол 27-го тура чемпионата Испании

Жирона - Эспаньол 2:1

Голы: Арнау, 53, Стуани, 88 (с пенальти) - Брейтуэйт, 74

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 12 - 16
Ожидаемые голы (xG): 1.77 - 1.09

Жирона: Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес (Гутьеррес, 77) - Ромеу - Цыганков, Мартин (Стуани, 85), Борха Гарсия, Тони Вилья (Рикельме, 69) - Кастельянос

Эспаньол: Пачеко - Рубен Санчес, Монтес, Серхи Гомес, Хиль (Пьер-Габриэль, 90+2) - Пуадо (Калеро, 85), Винисиус Соуза, Грагера (Денис Суарес, 62, Меламед, 90+2), Брейтуэйт (Баре, 86) - Дардер - Хоселу

Предупреждения: Ромеу, 24, Мартин, 35, Кастельянос, 71, Арнау, 90+2 - Денис Суарес, 83, Калеро, 87

Удаление: Серхи Гомес, 83

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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