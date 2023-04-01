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Жирона Цыганкова приготовила гигантское угощение для болельщиков перед дерби

Клуб решил порадовать своих фанатов перед поединком чемпионата Испании.
Сегодня, 16:41
Болельщики Жироны / Getty Images
Болельщики Жироны / Getty Images

В субботу, 1 апреля, Жирона в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги принимает на своем поле другой каталонский клуб - Эспаньол.

К слову, украинский вингер "бело-красных" Виктор Цыганков, который уже успел отличиться тремя голами и тремя ассистами за свою новую команду, вышел на этот поединок в стартовом составе.

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Перед самим каталонским дерби Жирона решила зарядить своих болельщиков позитивом и порадовала их угощением в фан-зоне возле стадиона. Для поклонников клуба было приготовлено национальное испанское блюдо паэлья в гигантской сковороде.

"Отличная атмосфера в фан-зоне перед дерби!" - написал клуб в Twitter.

Напомним, что на данный момент Жирона занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 26 матчах 31 очко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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