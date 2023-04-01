Борнмут - Фулхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 01.04.2023

В рамках 29 тура чемпионата Англии Борнмут встретился с Фулхэмом.

"Вишни" пропустили еще в первом тайме. Счет открыл Андреас Перейра.

После перерыва коллектив Гари О'Нила смог собраться и уже в начале второй 45-минутки Маркус Тавернье сравнял счет.

На 78 минуте лидер аутсайдера АПЛ Доминик Соланке отметился очень важным взятием ворот для своей команде и принес ей победу.

На данную секунду Борнмут смог выбраться из зоны вылета, поднявшись на 15 позицию, однако, борьба за выживание в АПЛ очень ожесточенная, поэтому отставание от Вест Хэма, сыгравшего на два матча меньше лишь три очка.

Отметим, что дебют украинца Ильи Забарного отложен еще на один тур, ведь центрбэк не появился на поле.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Фулхэм

Борнмут - Фулхэм 2:1

Голы: Тавернье, 50, Соланке, 78 - Перейра, 16

xG: 2.54 - 0.92

Владение мячем: 42% - 58%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 6 - 2