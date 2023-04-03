Руководство Интера хочет, чтобы клуб возглавил экс-тренер Тоттенхэма

Почеттино близок к тому, чтобы найти работу в Италии.

Экс-тренер Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино попал в сферу интересов Интера. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб уже начал поиски нового тренера, так как Симоне Индзаги, вероятно, покинет свой пост. В шорт-листе "нерадзурри" находятся Антонио Корте, Роберто Де Дзерби и Тиаго Мотта.

С Почеттино Интер недавно связывался для обсуждения возможного сотрудничества. Аргентинец с прошлого года находится без работы.

Отметим, судьба нынешнего наставника миланцев решится в ближайших матчах с Ювентусом, Салернитаной и Бенфикой.

Ранее сообщалось, что Интер может разменять одного форварда Челси на другого.