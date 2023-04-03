iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Руководство Интера хочет, чтобы клуб возглавил экс-тренер Тоттенхэма

Почеттино близок к тому, чтобы найти работу в Италии.
Сегодня, 14:53
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Экс-тренер Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино попал в сферу интересов Интера. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб уже начал поиски нового тренера, так как Симоне Индзаги, вероятно, покинет свой пост. В шорт-листе "нерадзурри" находятся Антонио Корте, Роберто Де Дзерби и Тиаго Мотта.

С Почеттино Интер недавно связывался для обсуждения возможного сотрудничества. Аргентинец с прошлого года находится без работы.

Отметим, судьба нынешнего наставника миланцев решится в ближайших матчах с Ювентусом, Салернитаной и Бенфикой.

Ранее сообщалось, что Интер может разменять одного форварда Челси на другого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Маурисио Почеттино

Статьи по теме

В Челси определились с кандидатами на пост тренера В Челси определились с кандидатами на пост тренера
Президент и руководство Реала разошлись во мнениях относительно назначения тренера Президент и руководство Реала разошлись во мнениях относительно назначения тренера
Экс-тренер Тоттенхэма - главный претендент на смену Анчелотти Экс-тренер Тоттенхэма - главный претендент на смену Анчелотти
В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:49
Руководство МЮ убедило тен Хага, что клубу необходим Кейн
НБА18:48
ЛеБрон в очередной раз установил рекорд НБА
Формула 118:23
Авария Магнуссена на Гран-при Австралии травмировала зрителя
Футбол18:01
Ребров интересен клубам, выступающим в Лиге чемпионов
Европа17:49
Тухель: Увольнение Поттера не вызвало у меня больших эмоций
Формула 117:44
Ален Прост: "Старт сезона вышел странным"
НБА17:27
Портленд обыграл Миннесоту, организовав самый большой апсет за последние 30 лет
Киберспорт16:53
Коноплянка, Шапаренко и парни из Азова проведут поединок в CS:GO
Европа16:19
Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси
Европа15:35
Клопп высказался о своем потенциальном увольнении
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK