Руководство Интера хочет, чтобы клуб возглавил экс-тренер Тоттенхэма
Почеттино близок к тому, чтобы найти работу в Италии.
Экс-тренер Тоттенхэма и ПСЖ Маурисио Почеттино попал в сферу интересов Интера. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб уже начал поиски нового тренера, так как Симоне Индзаги, вероятно, покинет свой пост. В шорт-листе "нерадзурри" находятся Антонио Корте, Роберто Де Дзерби и Тиаго Мотта.
С Почеттино Интер недавно связывался для обсуждения возможного сотрудничества. Аргентинец с прошлого года находится без работы.
Отметим, судьба нынешнего наставника миланцев решится в ближайших матчах с Ювентусом, Салернитаной и Бенфикой.
Ранее сообщалось, что Интер может разменять одного форварда Челси на другого.