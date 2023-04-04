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Эвертон - Тоттенхэм 1:1: обзор матча и результат игры 03.04.2023

Команды устроили настоящее шоу с двумя удалениями и невероятным голом центрбека "ирисок".
Сегодня, 00:03
Эвертон - Тоттенхэм / Getty Images
Эвертон - Тоттенхэм / Getty Images

В понедельник, 3 апреля, на Гудисон Парк состоялся матч 29-го тура АПЛ, в котором Эвертон Виталия Миколенко принимал в гостях Тоттенхэм.

Команда украинца в типичном стиле Шона Дайча играла на контратаках, которые ей вполне удавались. Лондонцы же в свою очередь не так часто били по воротам Джордана Пикфорда, лишь наслаждаясь владением мячом.

На 58-й минуте Абдулайе Дукуре повздорил с Харри Кейном и ударил того по лицу. В результате хавбек "ирисок" увидел перед собой красную карточку.

Источник: Getty Images

А уже спустя 10 минут "шпоры" получили право на пенальти. Кейн успешно его реализовал, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Источник: Getty Images

Вскоре на поле появился Виталий Миколенко, заменивший Шеймуса Коулмэна. А затем там же оказался Лукас Моура, добавивший в матч интригу.

Побыв на поле 6 минут, бразилец прямой ногой пошел в отбор и жестко прошелся по голеностопу Майкла Кина, за что был заслуженно удален.

Источник: Getty Images

Спустя всего две минуты пострадавший от грубого фола Кин получил мяч, немного прошел вперед и метров с 25 отправил его точно в дальнюю девятку. Уго Льорис оказался бессилен.

Источник: Getty Images

В добавленное арбитром время Эвертон даже мог вырвать победу, но мяч с линии ворот после удара Джеймса Тарковски вынес защитник.

В итоге Эвертон заработал важное очко, которое может помочь в борьбе за выживание, а Тоттенхэм хоть и догнал по очкам Ньюкасл и Манчестер Юнайтед (по 50), но имеет на 2 сыгранных матча больше.

Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм 29-го тура АПЛ

Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Голы: Кин, 90 - Кейн, 68 (пен.).

Владение мячом: 39% - 51%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 10 - 14
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.57

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Миколенко, 77), Кин, Тарковски, Годфри - Ивоби, Дукуре, Гуйе (Гарнер, 84), Онана (Дэвис, 84), МакНил - Грэй (Симмс, 77).

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Лангле (Санчес, 77) - Порро, Скипп, Хойбьерг, Перишич - Кулушевски, Кейн, Сон (Моура, 82).

Предупреждения: Кейн, Лангле, Ромеро.

Удаления: Дукуре (неспортивное поведение), Моура (грубая игра).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон тоттенхэм АПЛ Виталий Миколенко

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