Жена Икарди - о ситуации Пике и Шакиры: Никто не застрахован от неверности

Супруга форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара высказалась о расставании Шакиры и экс-защитника Барселоны Жерара Пике.

"Говоря о наших с Мауро расставаниях, Шакира по крайней мере выпустила четыре хита, чтобы оправиться от всего. Мне ее песни очень нравятся, я танцую под них.

Читай также: Шакира покинула Барселону, забрав детей подальше от Пике

Не могу сказать, каково было мне, но никто не застрахован от неверности. В какой-то момент жизни ты или сама до этого дойдешь, или будешь страдать из-за этого", – сказала Нара в интервью Marca.

Напомним, Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. После этого, колумбийская певица выпустила серию диссов на бывшего возлюбленного.