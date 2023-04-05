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Жена Икарди - о ситуации Пике и Шакиры: Никто не застрахован от неверности

Эксперт по отношениям поделилась своим мнением.
Сегодня, 21:20
Ванда Нара / Instagram
Ванда Нара / Instagram

Супруга форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара высказалась о расставании Шакиры и экс-защитника Барселоны Жерара Пике.

"Говоря о наших с Мауро расставаниях, Шакира по крайней мере выпустила четыре хита, чтобы оправиться от всего. Мне ее песни очень нравятся, я танцую под них.

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Не могу сказать, каково было мне, но никто не застрахован от неверности. В какой-то момент жизни ты или сама до этого дойдешь, или будешь страдать из-за этого", – сказала Нара в интервью Marca.

Напомним, Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. После этого, колумбийская певица выпустила серию диссов на бывшего возлюбленного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике Ванда Нара

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