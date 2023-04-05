Директор Барселоны выступил с заявлением касаемо возможного возвращения Месси

Директор Барселоны Матеу Алемани прокомментировал потенциальное возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в клуб.

"Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Месси в Париже… но никогда не знаешь, что случится в будущем.

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Никто не может сомневаться в любви, которую он получает здесь, в Барселоне. Он лучший в истории", – сказал Алемани в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий. После этого Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента.