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Барселона поборется с Баварией за защитника Байера

Английский топ-клуб уже связался с агентом игрока.
Сегодня, 20:30
Джереми Фримпонг / Getty Images
Джереми Фримпонг / Getty Images

Фулбек Байера Джереми Фримпонг попал в сферу интересов Баварии и Барселоны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Команды готовы летом побороться с Манчестер Юнайтед за подписание защитника сборной Нидерландов. Манкунианцы уже начали переговоры с агентом защитника.

С представителем Фримпонга уже связались Барселона и Бавария. Мюнхенцы ищут потенциальное усиление на правый фланг обороны.

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В свою очередь ситуация с испанским клубом пока остается неопределенной, так как у "сине-гранатовых" проблемы с финансами. Летом Барселона точно решит, сможет ли навязать конкуренцию за игрока другим клубам.

В текущем сезоне на счету 22-летнего нидерландца восемь голов и шесть ассистов в 26 матчах Бундеслиги.

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