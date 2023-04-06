Барселона поборется с Баварией за защитника Байера

Английский топ-клуб уже связался с агентом игрока.

Фулбек Байера Джереми Фримпонг попал в сферу интересов Баварии и Барселоны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Команды готовы летом побороться с Манчестер Юнайтед за подписание защитника сборной Нидерландов. Манкунианцы уже начали переговоры с агентом защитника.

С представителем Фримпонга уже связались Барселона и Бавария. Мюнхенцы ищут потенциальное усиление на правый фланг обороны.

Читай также: Директор Барселоны выступил с заявлением касаемо возможного возвращения Месси

В свою очередь ситуация с испанским клубом пока остается неопределенной, так как у "сине-гранатовых" проблемы с финансами. Летом Барселона точно решит, сможет ли навязать конкуренцию за игрока другим клубам.

В текущем сезоне на счету 22-летнего нидерландца восемь голов и шесть ассистов в 26 матчах Бундеслиги.