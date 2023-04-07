Барселона обсудит с руководством Ла Лиги возвращение Месси
"Сине-гранатовые" разработали план для соблюдения потолка зарплат.
Каталонская Барселона серьезно настроена на возвращение Лео Месси несмотря на финансовые проблемы.
Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" разработали план по соблюдению потолка зарплат.
Читай также: Директор Барселоны выступил с заявлением касаемо возможного возвращения Месси
В ближайшее время руководство клуба вместе с боссами Ла Лиги обсудит переход аргентинца на правах свободного агента.
"Блаугранас" не будут вступать в переговоры с игроком без полученного от лиги разрешения.
Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться с статистикой Лионеля Месси в этом сезоне.