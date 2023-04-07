Экс-форвард Динамо и Штуттгарта рассказал о причинах завершить карьеру

Экс-нападающий Динамо, Штуттгарта и сборной Украины Артем Кравец рассказал, почему решил завершить карьеру.

По словам украинца, главная причина - война, но также не позволяет и здоровье.

"У меня на это было много разных причин. Первое - война. Мне очень тяжело себя перенастроить, думать о чем-то другом, настраивать себя на футбол. Самая главная причина - война.

Но есть еще несколько причин. У меня было две операции на спине в периоде полтора года. Это не очень даже звучит. Были большие риски. Врачи говорили, что когда закончу с футболом, нужны операции. Если это все сделать - можно упасть с велосипеда и спина разлетится. Поэтому я ничего не делал.

Когда война началась, я поехал играть в Скарьяспор. Там я попал на очень жесткое поле. У меня никогда за карьеру не было особых проблем с коленом. И здесь, на жестком поле, у меня болело колено постоянно. Я даже не мог тренироваться нормально.

Разорвав с ними контракт, я приехал домой и еще месяц чувствовал свое колено. Вот только сейчас я нормально могу ходить без ощущений. Как можно продолжать карьеру, когда болят спина и колено, еще и идет война?", - сказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, ранее в возрасте 31 года карьеру завершил экс-форвард Динамо Лукаш Теодорчик.