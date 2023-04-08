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Барселона испытывает трудности с продлением контракта с одним из ключевых игроков

Дембеле может летом покинуть клуб.
Сегодня, 15:20
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Барселоны Усман Дембеле пока не может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

У каталонского клуба и окружения вингера были лишь предварительные переговоры. Барселона хочет, чтобы Дембеле остался, однако не может повысить ему зарплату из-за финансовых ограничений.

Отметим, повышение зарплаты возможно только с сезона-2024/25. Нынешний контракт Дембеле с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В случае неудачи с продлением договора - Барселона задумается над продажей футболиста этим летом.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза пять голов и пять ассистов в 18 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена заработать 120 млн евро на трансферном рынке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

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