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Анчелотти - о поражении Вильярреалу: Реалу сложно быть мотивированным

Итальянец объективно высказался об игре команды.
Сегодня, 10:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о поражении команды в матче против Вильярреала (2:3).

"Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается.

У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.

Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно.

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Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду – это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.

Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с Барселоной", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, победа позволила Вильрреалу набрать 47 очков и подняться на 5-е место Ла Лиги. Реал с 59 баллами остался вторым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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