iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко: Ливерпуль - прекрасная команда, не имеет значение, на каком они месте

Украинец высказался об игре с "красными".
Сегодня, 16:26
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 29 тура АПЛ Ливерпуль сыграет с Арсеналом.

Защитник "канониров" Александр Зинченко поделился мыслями о предстоящем сопернике.

По словам Зинченка, "красные" остаются прекрасной командой, и не имеет значение, как у них дела в таблице.

Читай также: Футболист Арсенала предстанет перед судом из-за нападения его собаки на массажиста

"Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре.

Все знают, насколько опасен Ливерпуль. Это замечательная команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с Ливерпулем - это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти", - цитирует слова украинца издание Sky Sports.

Напомним, матч Ливерпуль - Арсенал состоится уже сегодня, 9 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча
Клопп: Игроки Ливерпуля не стали слабее, они просто хуже играют Клопп: Игроки Ливерпуля не стали слабее, они просто хуже играют
Хавбек Ливерпуля покинет клуб по окончанию этого сезона Хавбек Ливерпуля покинет клуб по окончанию этого сезона
Теннис: WTA и ATP. Рууд выиграл турнир в Португалии Теннис: WTA и ATP. Рууд выиграл турнир в Португалии
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча
Теннис19:57
Теннис: WTA и ATP. Рууд выиграл турнир в Португалии
НХЛ19:39
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа19:12
Вингер Кристал Пэлас установил историческое достижение в АПЛ
Европа18:43
Бавария готова выложить огромные деньги за Кейна
Украина18:38
Бомбардиры УПЛ: Довбик еще больше увеличил отрыв
Киберспорт18:27
Отбор на Paris Major 2023: B8 проиграли Apeks, FaZe не прошли на Major
Украина18:18
УПЛ: Днепр-1 и Колос разгромили своих соперников
Киберспорт18:11
B8 проиграли третий "матч за Major" и вылетели в стадию последнего шанса
Европа18:10
Харри Кейн: статистика-2022/2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK