Зинченко: Ливерпуль - прекрасная команда, не имеет значение, на каком они месте

В рамках 29 тура АПЛ Ливерпуль сыграет с Арсеналом.

Защитник "канониров" Александр Зинченко поделился мыслями о предстоящем сопернике.

По словам Зинченка, "красные" остаются прекрасной командой, и не имеет значение, как у них дела в таблице.

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"Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре.

Все знают, насколько опасен Ливерпуль. Это замечательная команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с Ливерпулем - это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти", - цитирует слова украинца издание Sky Sports.

Напомним, матч Ливерпуль - Арсенал состоится уже сегодня, 9 апреля.