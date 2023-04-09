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Хавбек Шахтера: Понимаем, что являемся раздражителем для всех команд

Артем Бондаренко высказался о матче с Металлистом.
Сегодня, 17:32
Артем Бондаренко / shakhtar.com
Артем Бондаренко / shakhtar.com

В рамках 19 тура чемпионата Украины Шахтером встретился с Металлистом и победил со счетом 1:0.

Хавбек "горняков" Артем Бондаренко поделился мыслями о прошедшем поединке. По словам Бондаренка, Шахтер является раздражителем для команд УПЛ.

"Да, действительно получилась очень тяжелая игра. Возможно, где-то поле не позволяло нам играть в тот футбол, в который мы хотим. Также понимаем, что Шахтер - это такой раздражитель для всех команд: в матчах с нами каждый соперник имеет невероятно большую мотивацию отобрать у нас очки, поэтому сейчас проходных игр не осталось.

Есть только один вариант забивать больше - больше тренироваться и иметь более высокий уровень концентрации. Надеюсь, что тогда все будет хорошо с реализацией голевых моментов.

Считаю, результат закономерен и наша победа заслуженная. Да, заставили немного понервничать наших болельщиков, но следует понимать, что бывают и такие матчи, где победы не даются просто.

Конечно же, все понимают, какая на нас ответственность и что впереди нас ждут 11 "финалов". Идем шаг за шагом, от матча к матчу - все в наших руках и ногах", - заявил украинец.

Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием и результатами УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Металлист Харьков Артем Бондаренко

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