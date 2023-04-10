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Ван Дейк - о матче с Арсеналом: Ливерпуль никогда не сдается

Нидерландец прокомментировал камбэк "красных".
Сегодня, 00:29
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

В рамках 29 тура АПЛ Ливерпуль сыграл вничью с Арсеналом (2:2).

Центрбэк мерсисайдцев Вирджил ван Дейк поделился мыслями о матче и игре команды в целом. По словам нидерландца, делая тяжелую работу "красные" смогут вернуть себе прежний уровень.

"Упорным трудом мы все верим, что сможем вернуться к созданию особенных моментов вместе. Эта команда никогда не сдастся",- заявил футболист после поединка с канонирами.

Напомним, что сейчас Ливерпуль занимает восьмую строчку в чемпионате Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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