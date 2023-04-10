Ван Дейк - о матче с Арсеналом: Ливерпуль никогда не сдается
Нидерландец прокомментировал камбэк "красных".
В рамках 29 тура АПЛ Ливерпуль сыграл вничью с Арсеналом (2:2).
Центрбэк мерсисайдцев Вирджил ван Дейк поделился мыслями о матче и игре команды в целом. По словам нидерландца, делая тяжелую работу "красные" смогут вернуть себе прежний уровень.
"Упорным трудом мы все верим, что сможем вернуться к созданию особенных моментов вместе. Эта команда никогда не сдастся",- заявил футболист после поединка с канонирами.
Напомним, что сейчас Ливерпуль занимает восьмую строчку в чемпионате Англии.