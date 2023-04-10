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Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче против Ливерпуля

Англичанин недоволен тем, как сыграл украинец в важном матче.
Сегодня, 18:20
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал фулбека Арсенала Александра Зинченко за игру в матче с мерсисайдцами (2:2).

"Я не могу перестать думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, нужно быть более агрессивным. Нельзя допускать этого.

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Зинченко должен играть более интенсивно. А он как будто на тренировке и не хочет, чтобы ему прокинули мяч между ног", – сказал Каррагер в интервью Football London.

Напомним, на 87-й минуте мерсисайдцы сравняли счет после ошибки Зинченко, который позволил Тренту Александеру-Арнольду легко пройти себя и выполнить голевой навес в штрафную.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль Джейми Каррагер Александр Зинченко

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Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче против Ливерпуля
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