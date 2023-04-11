Анчелотти выступил с заявлением касаемо своего будущего в Реале

Итальянский специалист высказался о работе в стане мадридцев.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о своем будущем в стане "сливочных".

"Есть хорошая поговорка, которая подходит к этой ситуации: "Болтовню ветер уносит". Вот и все.

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У меня контракт до 30 июня 2024 года, и я хочу отработать его", – сказал Анчелотти в эфире Rai Radio 1.

Напомним, интерес к итальянскому специалисту проявляет Федерация футбола Бразилии, которая хочет видеть специалиста у руля национальной команды.