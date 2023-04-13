Экс-игрок Челси выступил с хвалебной характеристикой в адрес Мудрика

Экс-хавбек ясности Флоран Малуда сравнил вингера клубе Михаила Мудрика с игроком Реала Винисиусом Жуниором.

"Мудрик очень талантлив. Он выглядел так впечатляюще, когда дебютировал за Челси. Думаю, что он подошел к той игре с Ливерпулем свежим, полным уверенности, и мы все могли увидеть его огромный потенциал.

Мой посыл таков: ты принял вызов играть за Челси, огромный клуб, но посмотри на пример Винисиуса. Думаю, можно сделать хорошее сравнение, это правильный пример для подражания. Мудрик в качестве ориентира должен смотреть на то, как развился Винисиус.

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Я думаю, что Мудрик может оказать такое же влияние на Челси, как Винисиус на Реал. Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет – он может стать лидером Челси, если покажет правильные амбиции. Надеюсь, он верит в себя так же, как клуб верит в него", – сказал Малуда в интервью ICE 36.

В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца один ассист в девяти матчах АПЛ.