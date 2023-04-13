Тен Хаг осчастливил автографом и мило побеседовал с юным фанатом Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг отметился крайне милым поступком, который обсуждают в соцсетях.

Наставника "красных дьяволов" застал на выезде из клубной базы маленький фанат команды. Нидерландский специалист остановился, чтобы побеседовать с болельщиком и дать ему автограф.

В ходе диалога мальчик признался, что обожает вингера Гарначо и произнес фирменную кричалку фанатов в адрес аргентинца.

Ранее сообщалось, что один из претендентов на покупку Манчестер Юнайтед заявил о выходе из переговоров.