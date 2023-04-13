Канте хочет остаться в Челси

Несмотря на интерес других клубов, француз останется в Лондоне.

Хавбек Челси Нголо Канте хочет остаться в Лондоне ще на пару лет, пишет Le Parisien.

Контракт француза с лондонцами истекает уже летом этого года. Предполагалось, что Канте перейдет в Барселону в качестве свободного агента, но каталонцы заняты подписанием Месси.

Также к Нголо проявляют интерес ряд английских клубов, включая Арсенал и Манчестер Юнайтед. При этом Челси хотел бы сохранить игрока у себя.

Некто из окружения Канте рассказал журналистам, что француз хотел бы остаться в Челси еще на пару лет, а потом уже поехать доигрывать куда-нибудь в Саудовоскую Аравию, например.

"Нголо хотел бы продолжить свою карьеру в Лондоне. Ему нравилось играть под руководством Конте, но того уволили из Тоттенхэма. Арсенал тоже интересовался Канте.

Я думаю, что он продлит контракт с Челси, а потом, возможно, он отправится в страну Персидского залива через два-три года", - цитируют неназванный источник журналисты.

Согласно последней информации, Канте и Челси ведут переговоры о новом контракте.