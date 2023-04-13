iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боули попробует лично убедить Гави присоединиться к Челси

У лондонцев есть пара тузов в рукаве.
Сегодня, 14:01
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Тодд Боули намерен лично присутствовать на следующей встрече с агентом Гави, пишет TV3.

Ранее представители Челси вместе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом Гави в Мадриде.

Позднее эту информацию опровергли, заявив, что встреча проходила касательно назначения Луиса Энрике главным тренером клуба.

Тем не менее лондонцы решительно настроены подписать испанца. Боули готов предложить Гави головокружительный контракт, а также убедить, что молодой испанец будет на первых ролях в будущем Челси.

Кроме того предполагается, что назначение Луиса Энрике также может поспособствовать подписанию хавбека Барселоны, который играл под его руководством в сборной Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси гави

Статьи по теме

Канте хочет остаться в Челси Канте хочет остаться в Челси
Экс-игрок Челси выступил с хвалебной характеристикой в адрес Мудрика Экс-игрок Челси выступил с хвалебной характеристикой в адрес Мудрика
Куртуа: Надеюсь, Реал не пожалеет, что не забил Челси больше голов Куртуа: Надеюсь, Реал не пожалеет, что не забил Челси больше голов
Винисиус: Матч с Челси - один из лучших для Реала в сезоне Винисиус: Матч с Челси - один из лучших для Реала в сезоне
Помочь журналистам

Видео

Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Европа15:33
"Это что-то с другой планеты": Экс-игрок Реала назвал Винисиуса лучшим игроком мира
Киберспорт14:59
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа14:52
В АПЛ клубы уберут рекламу букмекеров с лицевой стороны футболок
Киберспорт14:37
Paris Major 2023: Monte играют с россиянами из Faze
Лига Чемпионов14:22
Спаллетти уйдет с ответного матча против Милана, если фанаты Наполи не окажут поддержку команде
Европа14:01
Боули попробует лично убедить Гави присоединиться к Челси
Теннис13:57
Кулеба призвал Уимблдон запретить россиянам и белорусам участвовать в турнирах
Киберспорт13:41
Отбор на Paris Major 2023: NiP выбили Astralis, Monte сыграют с россиянами
Украина13:24
Луческу - об уходе из Динамо: Сейчас трудная ситуация, но я не могу предать клуб
Украина13:18
Шахтер и ЛДУ Кито вскоре закроют сделку по Кастильо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK