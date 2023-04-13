Боули попробует лично убедить Гави присоединиться к Челси

У лондонцев есть пара тузов в рукаве.

Тодд Боули намерен лично присутствовать на следующей встрече с агентом Гави, пишет TV3.

Ранее представители Челси вместе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом Гави в Мадриде.

Позднее эту информацию опровергли, заявив, что встреча проходила касательно назначения Луиса Энрике главным тренером клуба.

Тем не менее лондонцы решительно настроены подписать испанца. Боули готов предложить Гави головокружительный контракт, а также убедить, что молодой испанец будет на первых ролях в будущем Челси.

Кроме того предполагается, что назначение Луиса Энрике также может поспособствовать подписанию хавбека Барселоны, который играл под его руководством в сборной Испании.