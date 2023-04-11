Челси хочет воспользоваться ситуацией и подписать Гави бесплатно

Лондонский Челси рассчитывает бесплатно заполучить Гави, пишет AS.

Напомним, что регистрация молодого испанца была отменена и его текущий контракт заканчивается этим летом. В связи с чем многие клубы хотят попробовать бесплатно его подписать.

Представители Челси уже контактировали с агентом Гави, и предложили ему ключевую роль в перспективах новой команды. Испанец должен стать главной звездой клуба.

Пока никаких договоренностей между агентом и клубом нет, стороны лишь сошлись на том, что вскоре встретятся снова.

Сам же Гави недоволен Барселоной и той ситуацией, в которой оказался. А Челси в свою очередь готов предложить игроку не только серьезный контракт, но и огромный подписной бонус.