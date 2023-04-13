Легенда Арсенала сравнила Трента и Зинченка

Экс-голкипер Арсенала Дэвид Симен сравнил Александра Зинченка с Трентом Александром-Арнольдом.

Бывший игрок "канониров" считает, что украинец более успешно справляется с защитными функциями несмотря на ошибку в матче с Ливерпулем.

"Они оба больше нацелены на атаку, я в этом не сомневаюсь. Они прекрасно подключаются вперед. Однако что касается Трента, то большинство его ошибок в обороне вызваны тем, что он идет вперед и оставляет свою позицию.

Зинченко лучше адаптирован к обеим задачам, он думает о защите. Знаю, что ему пробросили между ног в эпизоде со вторым голом, но он не покидал свою позицию. Когда смотрю на них обоих в обороне, то отдаю предпочтение Зинченко", - сказал Симен.

Напомним, что ранее Джейми Каррагер раскритиковал ЗинченкКаррагер раскритиковал Зинченка а за эпизод со вторым голым мерсисайдцев в недавнем поединке с Арсеналом.