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Легенда Арсенала сравнила Трента и Зинченка

Дэвид Симен считает, что украинец сильнее англичанина в защите.
Вчера, 20:43
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Экс-голкипер Арсенала Дэвид Симен сравнил Александра Зинченка с Трентом Александром-Арнольдом.

Бывший игрок "канониров" считает, что украинец более успешно справляется с защитными функциями несмотря на ошибку в матче с Ливерпулем.

"Они оба больше нацелены на атаку, я в этом не сомневаюсь. Они прекрасно подключаются вперед. Однако что касается Трента, то большинство его ошибок в обороне вызваны тем, что он идет вперед и оставляет свою позицию.

Зинченко лучше адаптирован к обеим задачам, он думает о защите. Знаю, что ему пробросили между ног в эпизоде со вторым голом, но он не покидал свою позицию. Когда смотрю на них обоих в обороне, то отдаю предпочтение Зинченко", - сказал Симен.

Напомним, что ранее Джейми Каррагер раскритиковал ЗинченкКаррагер раскритиковал Зинченка а за эпизод со вторым голым мерсисайдцев в недавнем поединке с Арсеналом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко трент александер-арнольд

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