ПСЖ и Бавария поборятся за лидера Наполи
Виктор Осимен может сменить клубную прописку.
Нападающий Наполи Виктор Осимхен, вероятно, сменит клуб летом.
Как сообщает RMC, ПСЖ готов заплатить за нигерийца 100 млн евро.
Парижанам придется побороться за игрока за Баварией. На трансфере форварда в стан мюнхенцев настаивает лично Томас Тухель.
Также ранее была информация, что сам Виктор готов играть за немецкую команду, однако, "красные" могут не потянуть трансфер из-за суммы.
Напомним, на нашем сайте доступна статистика Осимхена.