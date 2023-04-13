iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ и Бавария поборятся за лидера Наполи

Виктор Осимен может сменить клубную прописку.
Вчера, 21:25
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен, вероятно, сменит клуб летом.

Как сообщает RMC, ПСЖ готов заплатить за нигерийца 100 млн евро.

Парижанам придется побороться за игрока за Баварией. На трансфере форварда в стан мюнхенцев настаивает лично Томас Тухель.

Также ранее была информация, что сам Виктор готов играть за немецкую команду, однако, "красные" могут не потянуть трансфер из-за суммы.

Напомним, на нашем сайте доступна статистика Осимхена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария отстранила Мане от участия в следующем матче Бундеслиги Бавария отстранила Мане от участия в следующем матче Бундеслиги
Бавария не будет расторгать контракт с Мане Бавария не будет расторгать контракт с Мане
Фанаты ПСЖ требуют отставки Гальтье из-за расистского скандала Фанаты ПСЖ требуют отставки Гальтье из-за расистского скандала
Игрок Баварии стал жертвой расистских оскорблений после матча с Сити Игрок Баварии стал жертвой расистских оскорблений после матча с Сити
Помочь журналистам

Видео

Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Челси 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:20
Севилья за счет двух автоголов на последних минутах вырвала ничью у Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус переиграл Спортинг в трудном противостоянии
Европа23:37
Игрок Ювентуса в слезах покинул поле из-за приступа тахикардии
Теннис23:26
WTA вернется к проведению турниров в Китае несмотря на секс-скандал с правительством и местной теннисисткой
Другие23:14
Беленюк опубликовал фото указа правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне
Европа23:06
ФА не накажет арбитра, ударившего игрока Ливерпуля локтем
НБА22:35
Тренер Сакраменто Леня был признан коллегами лучшим тренером по итогам регулярки
Европа22:30
Воссоединение с Криштиану: Ан-Наср намерен пригласить Зидана
Киберспорт22:25
Отбор на Paris Major 2023: Monte обыграли россиян, G2 сыграют с Vitality
Лига Европы22:13
Фейеноорд - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK