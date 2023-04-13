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ФА не накажет арбитра, ударившего игрока Ливерпуля локтем

Константинос Хацидакис не попадет под санкции за свой поступок.
Вчера, 23:06
Константинос Хатцидакис
Константинос Хатцидакис

ФА приняла решение в отношении бокового арбитра матча Ливерпуль - Арсенал, который ударил Энди Робертсона локтем в перерыве.

Как сообщается в пресс-релизе организации, Константинос Хацидакис не понесет наказания за сделанное.

"Мы изучили все доказательства, связанные с инцидентом. Мы не будем принимать никаких дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Сам арбитр разговаривал с Робертсоном. Он извинился и объяснил, что убирал руку, не намереваясь контактировать с лицом футболиста.

Защитник в том эпизоде получил желтую карточку за разговоры с рефери..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Арсенал Лондон

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