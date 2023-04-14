Тен Хаг - об упущенной победе в матче с Севильей: Мы потеряли контроль и выключились

В рамках четвертьфинала ЛЕ МЮ на последних минутах матча упустил победу над Севильей.

Коуч "красных дьяволов" Эрик тен Хаг высказался об упущенном триумфе своего коллектива.

По словам нидерландца, его подопечные полностью контроллировали игру, но в конце потеряли этот контроль и выключились.

"Мы должны были забивать 3 или 4 гола. Мы полностью контролировали игру.

Я был вынужден делать замены - у Варана была травма, для Марсьяля это был первый старт с момента его возвращения, Антони и Бруну были на желтой. Так что это было вынужденно. Затем мы потеряли контроль и выключились.

И ещё травма Лисандро, после которой мы остались вдесятером. Его повреждение не выглядело хорошо. Травмы означают, что мы потеряли ритм игры. В конце матча нужно быть более сфокусированными", - отметил тен Хаг.

Напомним, следующая встреча состоится через неделю, 20 апреля.