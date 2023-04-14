iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг - об упущенной победе в матче с Севильей: Мы потеряли контроль и выключились

Наставник МЮ высказался об игре подопечных в игре ЛЕ.
Сегодня, 00:58
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках четвертьфинала ЛЕ МЮ на последних минутах матча упустил победу над Севильей.

Коуч "красных дьяволов" Эрик тен Хаг высказался об упущенном триумфе своего коллектива.

По словам нидерландца, его подопечные полностью контроллировали игру, но в конце потеряли этот контроль и выключились.

"Мы должны были забивать 3 или 4 гола. Мы полностью контролировали игру.

Я был вынужден делать замены - у Варана была травма, для Марсьяля это был первый старт с момента его возвращения, Антони и Бруну были на желтой. Так что это было вынужденно. Затем мы потеряли контроль и выключились.

И ещё травма Лисандро, после которой мы остались вдесятером. Его повреждение не выглядело хорошо. Травмы означают, что мы потеряли ритм игры. В конце матча нужно быть более сфокусированными", - отметил тен Хаг.

Напомним, следующая встреча состоится через неделю, 20 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Тен Хаг рассказал о травмах Варана и Мартинеса, полученных в матче против Севильи Тен Хаг рассказал о травмах Варана и Мартинеса, полученных в матче против Севильи
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм не смог обыграть Гент, Фиорентина разгромила Лех Лига конференций-2022/23: Вест Хэм не смог обыграть Гент, Фиорентина разгромила Лех
Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:09
Тен Хаг рассказал о травмах Варана и Мартинеса, полученных в матче против Севильи
Европа00:58
Тен Хаг - об упущенной победе в матче с Севильей: Мы потеряли контроль и выключились
Лига Европы00:47
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига конференций00:34
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм не смог обыграть Гент, Фиорентина разгромила Лех
Европа00:30
Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова
Лига Европы00:28
Лига Европы-2022/23: Манчестер Юнайтед упустил победу над Севильей, Ювентус обыграл Спортинг
Лига Европы00:20
Севилья за счет двух автоголов на последних минутах вырвала ничью у Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус переиграл Спортинг в трудном противостоянии
Европа23:37
Игрок Ювентуса в слезах покинул поле из-за приступа тахикардии
Теннис23:26
WTA вернется к проведению турниров в Китае несмотря на секс-скандал с правительством и местной теннисисткой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK