Гвардиола - о чемпионской гонке: Мы все еще боремся, но Арсенал лучше, чем мы

Наставник Ман Сити тем не менее верит, что его игрокам по силам завоевать титул.

Коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о развитии чемпионской гонки в АПЛ.

По словам испанского специалиста, Арсенал был сильнее в этом сезоне чемпионата Англии.

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"Наша проблема заключается в том, что до сих пор Арсенал был великолепен. Они действительно классно играют, но мы тоже неплохо выступали.

Я не сказал бы, что это катастрофа. Мы все еще в борьбе, но есть команда, которая лучше нас. Нужно принимать и признавать это, а затем двигаться дальше", - отметил наставник.

Напомним, на этих выходных "горожане" сыграют с Лестером в то время, как "канониры" встретятся с Вест Хэмом. 26 Апреля состоится очная встреча команд.