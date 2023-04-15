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Болонья - Милан 1:1: обзор матча и результат игры 15.04.2023

Команды не смогли выявить сильнейшего.
Сегодня, 17:54
Болонья - Милан / Getty Images
Болонья - Милан / Getty Images

В субботу, 15 апреля, в рамках 30-го тура Серии А Болонья принимала Милан. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Уже на первой минуте встречи хозяева ошарашили именитых гостей забитым голом. Никола Сансоне с передачи Штефана Поша открыл счет в матче.

Отыграться "россонери" смогли лишь в концовке первого тайма. Таммазо Побега возобновил паритет на табло.

Удивительно, но Болонья в оставшееся время доминировала на поле, однако острые моменты возникали именно у Милана. К сожалению для фанатов, матч так и завершился вничью 1:1.

Статистика матча Болонья - Милан 30-го тура Серии А

Болонья - Милан 1:1
Голы: Сансоне, 1 - Побега, 40

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 7 - 18
Удары в створ: 2 - 5
Атаки: 77 - 81

Болонья: Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми, Кирьякопулос, Медель, Схаутен, Домингес, Фергюсон, Эбишер (Моро, 73), Сансоне (Зиркзее, 57), Барроу (Ликояннис, 73).

Милан: Меньян, Флоренци (Калабрия, 57), Тиав (Габбия, 81), Калулу, Балло-Туре, Побега, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), де Кетеларе (Браим Диас, 70), Вранкс, Ребич, Ориги (Рафаэл Леау, 70).

Предупреждения: Флоренци (54), Пош (58), Домингес (70), Калабрия (80), Побега (81).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан болонья Серия А

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