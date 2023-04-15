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Хоффенхайм - Бавария: обзор и результат матча чемпионата Германии 15.04.2023

Мюнхенцы сохранили отрыв над прямым конкурентом несмотря на осечку.
Сегодня, 18:30
Бавария - Хофенхайм / Getty Images
Бавария - Хофенхайм / Getty Images

В рамках 29 тура чемпионата Германии Бавария встретилась с Хоффенхаймом.

Поединок неожиданно сложился для мюнхенского коллектива, хотя именно они открыли счет.

Бенжамен Павар отметился забитым мячем на 17 минуте, что на протяжении долгого времени помогало его команде удерживать лидерство.

Впрочем, на 71 минуте Андрей Крамарич сравнял счет в поединке. Практически сразу Павар оформил дубль, но его второе взятие ворот было отменено из-за оффсайда.

Таким образом, "красные" неожиданно потеряли очки, но сохранили отрыв над Боруссией благодаря тому, что та также сыграла вничью.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Хоффенхайм

Бавария - Хоффенхайм 1:1

Голы: Павар, 17 - Крамарич, 71

xG: 1.88 - 0.83
Владение мячем: 62% - 38%
Удары: 22 - 5
Удары в створ: 7 - 2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоффенхайм Бавария Мюнхен

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