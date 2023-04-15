Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил

В рамках 31 тура АПЛ Челси проиграл Брайтону.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард остался недоволен своими подопечными. По словам англичанина, "чайки" уничтожили его коллектив в этом матче.

"Я полностью разочарован. Сегодня лучшая команда выиграла. Они могли выиграть и с большим счетом. Они играли именно как команда. Прекрасная и сыгранная команда, игроки которой уже долгое время играют вместе.

Мы сыграли плохо. Причем, это касается всех базовых элементов футбола: бороться, бежать - этого всего не было. И это не вопрос преданности игроков, как таковой.

Из трех поражений после моего прихода это было наиболее заслуженное. Сейчас нам следует говорить о выступлении команды, а не о самом факте поражения. Нас просто уничтожили", - приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, за несколько туров до конца чемпионата Англии Челси занимает одиннадцатое место.