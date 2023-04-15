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Родриго сыграл юбилейный матч за Реал

Вингер стал восьмым бразильцем в истории "сливочных", которому покорилась отметка в сто поединков.
Вчера, 22:29
Родриго Гоэс / Getty Images
Родриго Гоэс / Getty Images

В рамках 29 тура чемпионата Испании Реал встречается с Кадисом. В этом матче в старте "сливочных" вышел вингер Родриго Гоэс.

Для молодого игрока это сотый матч в футболке мадридцев. Таким образом, он стал восьмым бразильцем, которому покорилась такая отметка в истории клуба.

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Ранее это удавалось: Робиньо (101), Савио (105), Роналдо (127), Винисиусу (144), Каземиро (220), Роберто Карлосу (370) и Марсело (386).

На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Родриго Гоэс

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